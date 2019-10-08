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Şarkıcı Tuğba Özerk, İrem Derici'nin eski eşi ile aşk yaşamaya başladı

Popçu Tuğba Özerk, önceki akşam meslektaşı İrem Derici'nin eski kocası Rıza Esendemir ile Karaköy'de görüntülendi. Rıza Esendemir'in arkadaşıyla konuşurken Tuğba için "Aşkım" demesi ikilinin birlikteliğini ele verdi.

08.10.2019 14:35

Ünlü popçu Tuğba Özerk ile radyocu Rıza Esendemir, önceki akşam Karaköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Özerk aşk iddialarını reddederken Esendemir'in ağzından kaçırdığı cümle ikilinin ilişkisini ele verdi.

ESENDEMİR AĞZINDAN KAÇIRDI

Sabah'ın haberine göre; Mekanda samimi şekilde eğlenen Özerk ve Esendemir, mekandan ayrı ayrı çıktı. Mekandan ilk olarak çıkan Özerk, muhabirlerin soruları üzerine "Aşk yok, arkadaşız" dedi. Özerk'ten hemen sonra mekandan çıkan Esendemir'in arkadaşına "Telefonum aşkımda, Tuğba'nın çantasında kaldı." demesi ikilinin aşkını ele vermiş oldu.

İREM DERİCİ İLE RIZA ESENDEMİR TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Rıza Esendemir 2014 yılında ünlü şarkıcı İrem Derici ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde kriz yaşayan ikili 10 gün ayrı evlerde kaldıktan sonra 2017 yılında tek celsede boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten İrem Derici, yaşadıkları kriz için "İncir çekirdeğini doldurmayan bir şeydi ne yazık ki" yorumunu yapmıştı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, İrem Derici'nin eski eşi ile aşk yaşamaya başladı

İrem Derici, Tuğba Özerk, Karaköy, Magazin

YORUMLAR(6)
ADAMOVSKİ:Takıntısı ikinci sınıf şarkıcılar herhalde
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BİZİM MAHALLEDE AYNISI OLMUŞTU:komşumuz Nuri Ç. ile Raziye Ç. boşandı, ardında Nuri bey ile fingirdek Fadime sevgili oldu
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ADINIZI YAZIN:onada lolooooo loooo dersin artık :)
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ADINIZI YAZIN000000000000000000000000000:HEPAYNIŞEY HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM VEYA YADIRGAMADIM
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İZLEYİCİ:Çok ta umurumuzda yani . Gündeme gelmek için güzel taktik.
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HTC:bunlarda kimin eli kimin cebinde belli değil yazık
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