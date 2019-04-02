02 Nisan 2019, 09:26
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Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, kendisini ölümle tehdit eden eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargılama sonrası eski sevgili Okan Genç, 10 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Sevilen şarkıcı Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Okan Genç'le başı dertte. Genç şarkıcı, geçtiğimiz yıl tehdit mesajı aldığı ve mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı çıkardığı eski sevgilisinden bu kez de ölüm tehdidi aldığı grekeçesiyle savcılığa başvurdu.

AYRILIĞI HAZMEDEMEDİ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşadığı, aynı zamanda menajerliğini de yapan Okan Genç'ten ocak ayında ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen Genç, ünlü şarkıcının vereceği bir konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrendi.

Tuğba Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başlayan eski sevgili, bıçak resmi göndererek "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" diyerek ölüm tehdidinde bulundu. Ünlü şarkıcı, gelen bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Ardından kendisine atılan mesajlar nedeniyle savcılığa şikayette bulunan Yurt, İstanbul Aile Mahkemesi'ne de başvurarak Genç'in kendisine yaklaşmamasını istedi. Bunun üzerine mahkeme, Genç için altı ay Yurt'a yaklaşmama hükmü verdi.

'ÖLÜMLE TEHDİT' SUÇU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Okan Genç, ünlü şarkıcıya yönelik hakaret suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 4 ay, 'Ölümle tehdit' suçundan ise 6 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Okan Genç'in 10 ay 7 günlük hapis cezası, adli para cezasına dönüştürüldü. Genç'in 6 bin 240 TL ödemesine hükmedildi.

Genç, Magazin



YORUMLAR (6)
ISTNBLSDA: kutunu ona kıtlersen kafanda delük açar ya acmayacan hıc yada actımı kapamayacan olana katlanırsın derdi dedem le nenem ve babanem
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NE FARKEDER: İSTIYORLARKI HEP BENIM OLSUN VARMILAN OYLE BIR DUNYA BIRAKIN SU KADINLARIN PESINI YOBAZLAR. . .
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AYS: Yine tam yerinde bi ceza!
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TOGİ: Çok iyi yapmışsınız hapis cezasını paraya çevirin ki adam kaldığı yerden tehditlerine ve planlarına devam etsin. . .
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SANANE : ne anladım ben bu cezadan şaka mısınız ya ölğmle tehdit ediyor para cezası mı alıyor öldğrmek isteyen yine öldürür
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