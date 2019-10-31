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Şarkıcı Volkan Konak, konserinde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı

2 gün önce Antalya'da konser veren Volkan Konak, binlerce kişinin önünde anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti. Konak'ın açıklamalarına gülenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.

31.10.2019 15:30

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Antalya Belediyesi'nin düzenlendiği konser kapsamında sahneye çıktı. Konak, her yaştan vatandaşın geldiği konserde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı.

BİNLERCE KİŞİYE AİLESİNİN CİNSEL HAYATINI ANLATTI

Şarkıların arasında hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, bir ara kemençecisiyle cinsellik üzerine sohbet etti. Binlerce kişinin önünde çekinmeden anne ve babasının cinsel hayatından bahseden Konak, "Biz 9 kardeşiz ve hep kışın olurduk. Sakın karı koca arasına girmeyin. Çocuklar büyüdükçe yan odadaki atraksiyon ve animasyon anlaşılmasın diye kavga ediyorlar. Ben yan odadaki divan sesindeki ritimden dolayı müzisyen oldum." dedi.

Konser gelen bir grup Volkan Konak'ın anlatıklarına gülerken bir kısım da tepki gösterdi.

Şarkıcı Volkan Konak, konserinde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı

Volkan Konak, Konak, Anne, Magazin


YORUMLAR (14)
GÖKHAN:Bu adam utanmaz biri ya. Karadenizlilere kurban olsun
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LEYLİ LEYLİ YAR:adam gayet modern bir şekilde anlatmış, neden tepki almış anlamadım.
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LAZ:biz lazlar malesef bu konuda böleyiz utanarak sölesekte
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GELECEKTEN BİRİ:Geri kalmış ülke haberi aman ne önemli bir şey demiş.
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GERÇEKCİ:Oradaydım ve inanın bana tek bir kişi tepki göstermedi, sadece dakikalarca güldük ::)))
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TÜPÇÜ:çok içmiş sapıtmış sarhoş herif
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NEMO:Keşke daha önce adam olsaydın . Bu günden sonra seni dinlemek yok güle gle. . . .
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HAMZA:Zigana dağları geçit vermiyooor hobaaaa. Öpüyorum nemooo
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ERCAN:NE OLUR DİNLE YA NE OLUR ALLAH AŞKINA :) :)
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