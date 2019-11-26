Haberler » Güncel » ŞARKICI YAŞAR İPEK, 'SİSİ'YE KARŞI KORUMA TEDBİRİ ALDIRDI - Haber

ŞARKICI YAŞAR İPEK, 'SİSİ'YE KARŞI KORUMA TEDBİRİ ALDIRDI

ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Seyhan Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu.

26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:14ŞARKICI YAŞAR İPEK, 'SİSİ'YE KARŞI KORUMA TEDBİRİ ALDIRDI
ŞARKICI Yaşar İpek, internette kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Soylu'ya karşı koruma tedbiri aldırabilmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Seyhan Soylu'nun 2 ay boyunca Yaşar İpek hakkında şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

İstanbul 7. Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Begüm Gürel, "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu'nun internet üzerinden, İpek'e yönelik söylediği sözler nedeniyle koruma talebinde bulundu.

"SEYHAN SOYLU LİNÇ GİRİŞİMİ BAŞLATMIŞTIR"

Avukat Begüm Gürel tarafından sunulan dilekçede:  "Seyhan Soylu, Instagram ve Youtube üzerinden Yaşar İpek'in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır. Soylu müvekkili küçük düşürücü paylaşımlar yapmakta ve değeri dahi olmayan yalan bir iddiayı adeta gerçekmiş gibi savunmak suretiyle servis etmiştir" denildi.

2 AY BOYUNCA YAŞAR İPEK HAKKINDA KONUŞAMAYACAK

Mahkeme, İpek'in avukatının talebini kabul ederek Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e karşı 2 ay boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Mahkeme, Soylu'nun 2 aylık yasal süre içinde karardaki tedbirlere aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinde tutulacağını belirtti.

Görüntü dökümü:

-------------

-ARŞİV


- İstanbul

Yaşar İpek, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 "Parlamentomuzu şizofrenik vakalardan temizlememiz lazım"
13:30 Borsa ilk yarıda düştü
13:30 HDP Esenyurt ilçe eş başkanı gözaltına alındı
13:30 Bahçeli: "Yaşananlar bana göre kumpastan ziyade projedir"
13:26 Bakan Varank: "Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
26.11.2019 13:32:43