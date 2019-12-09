Şarkıcı Yeşim Erçetin, "Kızımın konuşması ona benzedi" diyerek Enes Batur'a sitem etti

Manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Erçetin, 7 yaşındaki kızının sosyal medya fenomeni Enes Batur'a özenerek erkek gibi konuştuğunu söyleyerek isyan etti.

"ENES BATUR YÜZÜNDEN KIZIMIN KONUŞMASI DEĞİŞTİ"

Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, yedi yaşındaki kızımla, bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken, Enes Batur'un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti. Erkek çocuğu gibi konuşuyor; kanka, ağabey gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak, Enes Batur, biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim"

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979 doğumlu olan Yeşim Erçetin 1996 yılında Neşe Erbek mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonrasında HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), Best Tv (Yeşim), MMC(1'den 3'e) adlı programları sundu,. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yaptı. Ozan Orhon ile olan evliliğinden 7 yaşında Yağmur adında bir kızı var.

Yeşim Erçetin 2010 yılında evlendiği Emre Matraş ile olan 5 senelik evliliğini bitirme kararını aldığını açıkladı. "Aşk İçin" albümünün yapımcılığını Gürol Ersaraç, prodüktörlüğünü Yeşim Erçetin üstlendi. Albüm Ozan Video etiketiyle 2006 yılında tüm müzik marketlerdeki yerini aldı.