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Şarkıcı Yeşim Erçetin, "Kızımın konuşması ona benzedi" diyerek Enes Batur'a sitem etti

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülen Yeşim Erçetin, 7 yaşındaki kızıyla konuştuktan sonra muhabirler aracılığıyla fenomen Enes Batur'a sitem etti. Kızının Enes Batur gibi konuşmaya başladığını söyleyen Erçetin "Enes üslubunu düzeltirse sevineceğim" dedi.

09.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:27

ve şarkıcı Yeşim Erçetin, önceki gün 'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Erçetin, 7 yaşındaki kızının sosyal medya fenomeni Enes Batur'a özenerek erkek gibi konuştuğunu söyleyerek isyan etti.

"ENES BATUR YÜZÜNDEN KIZIMIN KONUŞMASI DEĞİŞTİ"

Sinirli haliyle dikkat çeken şarkıcı, yedi yaşındaki kızımla, bakıcısının aracılığıyla konuştum. Kızımla konuşurken, Enes Batur'un sesi geliyordu. Enes yüzünden kızımın konuşması değişti. Erkek çocuğu gibi konuşuyor; kanka, ağabey gibi sokak jargonu kullanıyor. Bir anne olarak, Enes Batur, biraz daha üslubunu düzeltirse çok sevineceğim"

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979 doğumlu olan Yeşim Erçetin 1996 yılında Neşe Erbek mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonrasında HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), Best Tv (Yeşim), MMC(1'den 3'e) adlı programları sundu,. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yaptı. Ozan Orhon ile olan evliliğinden 7 yaşında Yağmur adında bir kızı var.

Yeşim Erçetin 2010 yılında evlendiği Emre Matraş ile olan 5 senelik evliliğini bitirme kararını aldığını açıkladı. "Aşk İçin" albümünün yapımcılığını Gürol Ersaraç, prodüktörlüğünü Yeşim Erçetin üstlendi. Albüm Ozan etiketiyle 2006 yılında tüm müzik marketlerdeki yerini aldı.

Şarkıcı Yeşim Erçetin,

Enes Batur, Nişantaşı, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
MERVEE:7 yaşındaki çocuğa bu saçma insanları izletirsen olucağı bu
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6.FİLO:Enes Batur sağlam bir sokak dayağı yesin o zaman anlar sokak jargonu nasıl oluyor
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ADINIZI YAZIN:izletme o zaman
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GHM:Bu adamın ne özelliği var da fenomen olabildi, çok garip!
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8 2
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ODTT:karı gibi saçını boyamış
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NORA:Artık televizyon izlemeye kalmadı herkez kendi dizisini filmini çekecek müzik sistemi nasıl piyasadan kalktıysa sinemacıların işi yaş gibi :)
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2 1
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TÜLAY YILMAZ:Sn. Cumhurbaşkanım lütfen bu ve bunun gibi çocukları durdurun çocuklarımıza çok kötü örnek oluyorlar, bu konuyu devlet yetkililerimiz lütfen incelemeye alsınlar
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20 2
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HERKES KENDİ İŞİNDE BACIM:taaaaabi tabii. hemen ilgileniyorlar.
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YARGIÇ:Enes batura idam.. idam gelsin artik. Ok.
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X-RAY:Bütün gereksiz insanlar YouTuber olmuş millette izliyor
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13 1
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