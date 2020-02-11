Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı

yeni klibi müzik piyasasına yerini alan şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın duygusal klip izleyenlerden tam not aldı. Yönetmenliğini genç yetenek Serkan Tuğcu'nun üstlendiği klip şimdiden en çok izlenenler listesine girdi. Son zamanlarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Tuğcu, bu çalışmasında PKK'lı teröristlerin saldırısında öldürülen Şenay Aybüke Pusat'ı unutmadı.

ŞEHİT OLAN AYBÜKE'NİN POZU ANIMSATILDI

Klipte; Batman Kozluk'ta hain saldırıda şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmen olduğunu duyurduğu paylaşımında verdiği poz anımsatıldı. Birbirini seven iki gencin hikayesini konu alan klip, kız hayatını kaybetmiş ve nişanlısının onun anılarıyla hayatını sürdürmesi üzerine kurgulandı.

"DİLERİM ÜLKEMİZ BUNDAN SONRA BÖYLE ACILAR YAŞAMAZ"

Çekimler Aydın/Çine'de 1 günlük çalışma ile tamamlandı. Klibin yönetmeni ve yapımcısı Serkan Tuğcu konu hakkında yaptığı açıklamasında "Bilindiği üzere Batman Kozluk'ta öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesi hepimizi derinden etkilemişti. Bizler; bu çalışmamızda küçük bir sahnemizde onun anısını canlandırdık. Dilerim ülkemiz bundan sonra böyle acılar yaşamaz. Şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.