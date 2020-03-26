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Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi

TUNCELİ'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

26.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:15
Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi

TUNCELİ'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yılmaz Çelik, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, geçen yıl 8 Aralık günü verdiği konser sonrası gözaltına alındı. Çelik, 'terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçlarından tutuklandı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Çelik, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Çelik'i adli kontrol kararıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi


Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Çelik, Tunceli, Güncel

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