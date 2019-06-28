Şarkıcı Yonca Evcimik, karın kaslarını göstermek için pantolonunun düğmesini açarak poz verdi

Şarkıları ve oyunculuk performanslarıyla akıllara kazınan Yonca Evcimik vaser liposuction BBL yöntemiyle karın bölgesindeki yağlarını aldırdı. Şarkıcının pantolonunun düğmesini açarak verdiği pozlar ise takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

55 yaşındaki Yonca Evcimik'in göbek kaslarıyla ayna karşısında poz verdiği fotoğraflarda pantolonun düğmelerini açması yeni bir tartışma başlattı. Evcimik'in fotoğraflarını gören bazı hayranları son halini çok beğense de bazıları da açılan düğmelerden rahatsız oldu.

İşte Yonca Evcimik'in son hali:

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Usta sanatçı 1963 yılında İstanbul 'da dünyaya gelmiştir. Abone ve Bandıra Bandıra Ye Beni parçaları ile tanınan ünlü sanatçı, şarkıcılığın yanında dizilerde de rol almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. 1978 ve 1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış aynı yıllarda bir çok tiyatroda da oyunculuk yapmıştır.

Bugüne kadar Çılgın Bediş , Selena, Acemi Cadı, Karambol, Sen Harikasın ve Kızlar Sınıfı gibi dizilerde rol almıştır. Çıkarmış olduğu albümler ise; I'm Hot For You, Şöhret, Günaha Davet, Abone, Yonca Evcimik 94, Kendine Gel, Herkes Baksın Dalgasına, 15., Aşka Hazır, The Best of Yoncimix Remixes, Aha ve Ortaya Karışık.