Şarkıcıların Gerçek Sesini Dinlemiyoruz! Auto-Tune Olmasa Şarkılar Nasıl Olurdu?

Türkçe rap müziğin ve pop müziğin yükselmesinde en az şarkıcılar ve şarkılar kadar Auto-Tune ismi verilen sese müdahalenin de etkisi var. Aynı şekilde yabancı şarkılarda da bu destek kullanılıyor. Tüm müzik sektörünü etkileyen Auto-Tune nasıl bizi aldatıyor buyrun:



3 gerçek şarkıcı ve bilindik şarkıları…







Bunlar da harika birer örnek



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Auto-Tune nedir diye merak edenlere: Auto-Tune, Antares Audio Technologies tarafından hazırlanan tescilli bir ses işleyicisidir. Vokal ve enstrümantal performansların akortlarını düzeltmek amacıyla phase vocoder kullanmaktadır.

Kaynak: TheGeyik