20.06.2019 17:18
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Şarkıcıların Gerçek Sesini Dinlemiyoruz! Auto-Tune Olmasa Şarkılar Nasıl Olurdu?

Şarkıcıların Gerçek Sesini Dinlemiyoruz! Auto-Tune Olmasa Şarkılar Nasıl Olurdu?

Türkçe rap müziğin ve pop müziğin yükselmesinde en az şarkıcılar ve şarkılar kadar Auto-Tune ismi verilen sese müdahalenin de etkisi var. Aynı şekilde yabancı şarkılarda da bu destek kullanılıyor.

Türkçe rap müziğin ve pop müziğin yükselmesinde en az şarkıcılar ve şarkılar kadar Auto-Tune ismi verilen sese müdahalenin de etkisi var. Aynı şekilde yabancı şarkılarda da bu destek kullanılıyor. Tüm müzik sektörünü etkileyen Auto-Tune nasıl bizi aldatıyor buyrun:

3 gerçek şarkıcı ve bilindik şarkıları…



Bunlar da harika birer örnek

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Auto-Tune nedir diye merak edenlere: Auto-Tune, Antares Audio Technologies tarafından hazırlanan tescilli bir ses işleyicisidir. Vokal ve enstrümantal performansların akortlarını düzeltmek amacıyla phase vocoder kullanmaktadır.
Kaynak: TheGeyik
Kültür Sanat

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