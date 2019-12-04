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Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Çarkacı'ya ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı makamında ziyaret etti.

04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:52Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Çarkacı'ya ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Belediye Başkanı İsa Çarkacı'yı makamında ziyaret etti.

Öz, burada yaptığı açıklamada, AK Partili belediyelere destek vermek ve hayırlı olsun dileği için ziyarette bulunduklarını belirtti.
Partisindeki, her genel başkan yardımcısının kendi bölgesinde çalışma yaptığını dile getiren Öz, "Belediyemizin yapacağı güzel ve hayırlı olan tüm çalışmalarda genel merkez olarak yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız." dedi.
Çarkacı da, Öz'e belediye hizmetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, teşekkür etti.

Şarkikaraağaç, İsa Çarkacı, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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