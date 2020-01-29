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Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

29.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:32Şarkikaraağaç'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
'nın ilçesinde, ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
Kaymakam Vekili Cuma Kılıç'ın koordinesinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya gelen Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Çarıksaraylar Belediye Başkanı Mehmet Bingöl, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirlerinden oluşan heyet kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İlçede, "Gelin Hep Birlikte El Uzatalım" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ulaştırılacak.

Şarkikaraağaç, Isparta, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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