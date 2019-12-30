Isparta'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Şarkikaraağaç-Yenişarbademli kara yolu, ulaşıma açıldı.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası iki ilçe arasında ulaşımı sağlayan kara yolu kapandı. Bunun üzerine kara yolları ile İl Özel İdaresi ekiplerince kar temizleme çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu iki ilçe arasındaki yol ile Şarkikaraağaç'a bağlı Belceğiz, Gedikli, Sarıkaya, Yenicekale köy yolları ulaşıma açıldı.

İlçede ulaşıma kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA