Şarkılar çocuklar için söylendi

Kaynak: AA

İSTANBUL - (AA) - Ajda Pekkan, Fahir Atakoğlu, Kenan Doğulu ve Tuluğ Tırpan, çocuklar yararına verilen "Bir Haziran Gecesi Rüyası" konserinde aynı sahneyi paylaştı.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ev sahipliğinde Nice Garcia tarafından organize edilen konser, Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu'nun kendi parçalarından oluşan mini konserlerinin ardından, Tuluğ Tırpan ve Fahir Atakoğlu, "Uzun ince bir yoldayım" eserini birlikte çaldı.Ardından Fahir Atakoğlu, Mustafa Nuri Haybat yönetimindeki orkestra eşliğinde "Ayla" filminin müziklerini yorumladı.Geceye katılan Okan Yalabık ise Tuluğ Tırpan'ın piyanosu eşliğinde 2007'de bestelenmiş "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri"nden 3 bölüm seslendirdi.Program, Mustafa Nuri Haybat yönetimindeki orkestra eşliğinde Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan'ın "Harika" parçasını sahnede hep birlikte söylemesiyle sona erdi.Konserden elde edilen gelirle 4 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.