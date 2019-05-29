Şarkılar çocuklar için söylenecek

Ajda Pekkan
, Fahir Atakoğlu
, Kenan Doğulu
ve Tuluğ Tırpan, çocuklar yararına verilen konserde aynı sahneyi paylaşacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV) ev sahipliğinde Nice Bogdanovich tarafından organize edilen konser, Volkswagen
Arena'da 12 Haziran'da gerçekleşecek.
Konserden elde edilen gelirle, imkanı kısıtlı 4 bin 500 çocuğa eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.
İlköğretim çağındaki çocukların çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlayan TEGV, Türkiye genelinde, 32 ilde 10 eğitim parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile hizmet veriyor. Vakıf, kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğun geleceğine katkı sağladı.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
, Kenan Doğulu
, Fahir Atakoğlu
, Ajda Pekkan
, Güncel
Kaynak: AA