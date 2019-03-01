Şarkılar Serhan Ve 'Yaşama Saygı' İçin Söylendi

Geceden elde edilen gelir, öğrencilere burs oldu.

Grup Gündoğarken'in usta ismi Burhan Şeşen'in 10 yıl önce hayatını kaybeden müzisyen oğlu Serhan Şeşen adına kurulan 'Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği' tarafından her yıl 'Yaşama Saygı Günü' olarak kutlanan doğum günü 27 Şubat, bu yıl 'O'nsuz On Yıl' etkinliği ile kutlandı. Kozzy Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte İlhan Şeşen, Grup Gündoğarken ve Dilhan Şeşen'in yanı sıra Belkıs Akkale, Bora Öztoprak, Cahit Berkay, Ezgi Aktan, Gülcan Altan, Gürol Ağırbaş, Hüseyin Turan, Hüsnü Arkan, Metin Özülkü, Onur Akın, Tolga Sağ ve Niyazi Koyuncu sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu Damla Özen ve Burak Demir yaparken Nebil Özgentürk'ün Serhan Şeşen belgeseli de yayınlandı.

Öğrencilere burs veriliyor

Yaşama saygının, bütün dünyayı, bütün canlıları ilgilendirdiğini belirten Burhan Şeşen, "Yaşama Saygı Günü denildiğinde akla sadece insan gelmemeli. Bunun içinde insanların yanı sıra hayvan ve doğa da var. Son yıllarda artan şiddete, cinsel istismara ve çevre kirliliğine karşı dikkat çekmek istiyoruz. Serhan çok hümanist bir çocuktu. Onun adını var etmek için 27 Şubat'ı 'Yaşama Saygı Günü' olarak kutluyoruz. Bu yıl daha geniş kitlelere duyurmak istedik. Serhan'ın gidişi hiç olmazsa böyle bir olaya vesile olur. Buradan elde edilen gelirle öğrencilere burs vermeyi ve yardım işlerini sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sevgiyi ıskalamaktan korkardı

Besteci ve müzisyen Cahit Berkay ise "Ben Serhan'ı 5-6 yaşlarında tanıdım. Sevimli, afacan, gözleri sevgiyle bakan bir çocuktu. Serhan sevgisini paylaşmaktan değil ona karşı oluşan bir sevgiyi ıskalamaktan korkan, acayip sevgi dolu bir çocuktu. Serhan benim de çocuğumdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler