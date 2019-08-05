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Şarkılarını oturarak söyleyen Sıla, seyircinin tepkisini çekti

Bodrum'da konser veren Sıla Gençoğlu, konser boyunca oturarak şarkı söyleyince seyirci tepki gösterdi. Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.

05.08.2019 09:22 Şarkılarını oturarak söyleyen Sıla, seyircinin tepkisini çekti

Son dönemde ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Sıla, sahnede şarkılarını oturarak söyleyince, seyirciden büyük tepki gördü.

AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ahmet Kural ile yaşadığı şiddet olaylarından sonra adı MasterChef Hazer Amani ile anılan Sıla geçtiğimiz günlerde bu iddiayı doğrulayarak ünlü şefle aşk yaşadığını itiraf etmişti.

OTURARAK ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Sevilen şarkıcı yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşılaştı. Şarkıcı, verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı.

SEYİRCİ KONSER ALANINI TERK ETTİ

Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.


Bodrum, Sıla, Magazin

YORUMLAR (10)
LACİVERT: ahmet kural candır adamdır.
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TXX: ahmet kural a haksızlık ettik. .
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FISILTI: şu karga sesli karı ya da meşhur ettiler ya o kadar sesi de yok bişey de yok ne gidip dinlersiniz paranıza yazık
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SER59: GİTMEYİN KARDEŞİM BAK GÖR DİĞER KONSERDE AYAKTA KARŞILAYACAK SİZİ. . SİZ ŞIMARTINIZ BUNLARI
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ZONGULDAKTAN ...: Aynen katılıyorum. Kaptansız gemi gibi nereye yürüdüğü belli değil.
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BABOLİ: yine söylüyorum ahmet kural sonuna kadar haklıdır, bu kadın ünü kaldıramamıştır. . pskolojisi bozuktur.
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BZZTT: bu müptezel içiyo
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HABER YANLIYOR BE KARDEŞİM: Bu haberi Ahmet Kural mı yaptırdı? Neşet Ertaş bile oturarak türkü söylüyordu. Tamamen karalama yapmışsınız!!!
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ADK: Kardeş neşet baba bağlama çaldığı için oturuyordu
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OTURAN AYI: Vay be Millet oturduğu yerden para kazanıyor =)___
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