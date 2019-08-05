Şarkılarını oturarak söyleyen Sıla, seyircinin tepkisini çekti

Son dönemde ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Sıla, sahnede şarkılarını oturarak söyleyince, seyirciden büyük tepki gördü.

AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ahmet Kural ile yaşadığı şiddet olaylarından sonra adı MasterChef Hazer Amani ile anılan Sıla geçtiğimiz günlerde bu iddiayı doğrulayarak ünlü şefle aşk yaşadığını itiraf etmişti.

OTURARAK ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Sevilen şarkıcı yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşılaştı. Şarkıcı, verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı.

SEYİRCİ KONSER ALANINI TERK ETTİ

Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.