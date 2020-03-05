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Şarkını Söyle 2 Filmi

Şarkını Söyle 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şarkını Söyle 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48Şarkını Söyle 2 Filmi
2016 yılının hit animasyonlarından Şarkını Söyle'nin devam halkası olan film in Şarkını Söyle 2'nin yönetmenliğini Garth Jennings ve Christophe Lourdelet yaparken senaryoda ise Garth Jennings'in imzası bulunuyor. Filmin orijinal seslendirmelerinde Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Tori Kelly, Garth Jennings ve Adam Buxton yer alıyorlar.


Yönetmen: Garth Jennings
Senaryo: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sing 2
Yapımcı Firma: Illumination Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 09.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:40:26