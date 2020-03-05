Şarkını Söyle 2 Filmi

2016 yılının hit animasyonlarından Şarkını Söyle'nin devam halkası olan film
in Şarkını Söyle 2'nin yönetmenliğini Garth Jennings ve Christophe Lourdelet yaparken senaryoda ise Garth Jennings'in imzası bulunuyor. Filmin orijinal seslendirmelerinde Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Tori Kelly, Garth Jennings ve Adam Buxton yer alıyorlar.Yönetmen:
Garth JenningsSenaryo:
Garth Jennings, Christophe LourdeletFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Sing 2Yapımcı Firma:
Illumination EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
09.07.2021 Şarkını Söyle 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.