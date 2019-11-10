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Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender'den ilk açıklama: Bana hiçbir şey olmaz

Müzik platformu Spotify, çalıntı olduğu iddia edilen 'Mekanın Sahibi' parçasını kaldırmıştı. Şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Norm Ender, Gülben Ergen'in sözleriyle göndermede bulunarak, "Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.

10.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:17

Geçtiğimiz yaz müzik piyasasına geri dönen ve 'Mekanın Sahibi' parçasıyla ses getiren Norm Ender, milyonlarca dinlenen şarkısıyla ilgili büyük bir şok yaşamıştı. Müzik platformu , son zamanlarda çalıntı olduğu iddialarıyla gündemde olan şarkıyı kaldırmıştı. Norm Ender, şarkısının Spotify'dan kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

ŞARKININ ÇALINTI OLDUĞU İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Yıllar sonra müzik piyasasına 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla geri dönen ve büyük başarı elde eden Norm Ender, günlerce konuşulmuştu.

Şarkı çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle polemiğe giren ve çok konuşulan ünlü rapçi, son olarak şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündem olmuştu.

Tüm bu yaşananlardan sonra ünlü müzik platformu Spotify, 'Mekanın Sahibi' şarkısını yayından kaldırmıştı.

GÜLBEN ERGEN'İN SÖZLERİYLE GÖNDERME YAPTI

Norm Ender şarkısının kaldırılmasıyla ilgili konserde açıklama yaptı.

Gülben Ergen'in sözleriyle gönderme yapan Norm Ender, "Yapan, yayan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz." dedi.

Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender'den ilk açıklama: Bana hiçbir şey olmaz

Spotify, Magazin


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