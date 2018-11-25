Şarkışla Belediye Başkanı Oğuz'un Acı Günü

Şarkışla
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
'un 76 yaşındaki kayınbabası Nurettin İnan vefat etti.
İnan'ın cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu
Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, İnan'ın ailesi, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay
Oğuz, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Taziyeleri kabul eden Oğuz, kendilerini bu acı günde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
Muhsin Yazıcıoğlu,Ahmet Turgay Oğuz,Şarkışla
25 Kasım 2018 Pazar 17:30