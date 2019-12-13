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Şarkışla Belediyesi ile Tapu ve Kadastro arasında protokol imzalandı

Şarkışla Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

13.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:20Şarkışla Belediyesi ile Tapu ve Kadastro arasında protokol imzalandı
Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürü Adnan Kahveci ve Şarkışla Tapu Müdürü Mustafa Gündüz, "web tapu sistemi"ne ilişkin protokol imzaladı.
Oğuz, yaptığı konuşmada, kurumlar arasındaki iş birliğinin aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hayata geçirilen protokolle birlikte tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve personelin iş yükünün azaltılması sağlanacak. Vatandaşlarımız tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirecek. Aynı zamanda işlemlerin bilgisayar üzerinden görülmesi ve evrak taşımadan yapılması, kamu maliyeti açısından kağıt israfını önlemiş olacak. Daha yaşanabilir Şarkışla için, kurumlararası iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
Tapu Kadastro 20. Bölge Müdürü Adnan Kahveci ise karşılıklı bilgi paylaşımı sonucunda vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin artacağını söyledi.

Ahmet Turgay Oğuz, Adnan Kahveci, Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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