Şarkışla Belediyespor, 1920 Maraşspor'u Farklı Yendi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Şarkışla
Belediyespor, konuk ettiği 1920 Maraşspor'u 4-1 mağlup etti.
Şarkışla ilçe stadyumunda oynanan maçı Muhammed Sevim, Recep Ekin
ve Recep Gündüz
hakem üçlüsü yönetti.
Ligde namağlup olarak şampiyonluk yolunda ilerleyen Şarkışla Belediyespor, Okan (2), Hüseyin ve Recep Tayyip
Ceylan'ın golleriyle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü ise Hakan'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran Şarkışla ekibi, namağlup liderliğini sürdürdü.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, maçın ardından yaptığı açıklamada, bölgesel amatör ligde namağlup şampiyonluğa giden tek takımın Şarkışla Belediyespor olduğunu söyleyerek, "Ben buradan takımımıza her zaman destek olan taraftarımıza, teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.
Şarkışla Belediyesporlu oyuncular geleneksel hale getirdikleri "Erik Dalı" oyununu taraftarıyla birlikte oynadı.
Recep Gündüz, Recep Ekin, Şarkışla, Spor
Kaynak: AA