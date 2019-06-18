Şarkışla'da "Ağız ve diş sağlığının korunması" semineri

Şarkışla
ilçesinde "Ağız ve diş sağlığının korunması" konulu seminer verildi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen seminere konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi
Periondontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Devrim katıldı.
İnsanların normal hayatta sıklıkla yapmak zorunda olduğu bir takım işlemlerin olduğunu belirten Devrim, "Bunların bazıları dişlerin fırçalanması, ağzın temizliği, ama biz bunlara ara öz temizliğini de ilave edeceğiz. Ülke genelinde dişlerin 5 yüzeyinin olduğunun çok farkında olmadan yaşarız. Onlarla nasıl mücadele edeceğiz, oradaki problemler nasıl çözeceğiz bunları bilmemiz gerekir." dedi.
İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay
ise seminere katılanlara teşekkür etti.
Seminer sonunda Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, konuşmacılara teşekkür belgesi ve plaket verdi.