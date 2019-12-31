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Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi.

31.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:52 Şarkışla'da
'ın ilçesinde "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Şarkışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Mehmet Erdem, "Köprü Projesi" kapsamında yapılan deneme sınavları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den bilgi aldı.
Şarkışla'nın eğitimde iyi bir ivme yakaladığını belirten Erdem, "Sene sonunda inşallah bu çalışmaların meyvesini alacağız. Başarının yakalanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ergen de eğitim çalışmalarına verdiği destekten dolayı Erdem'e teşekkür etti.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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