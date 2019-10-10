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Şarkışla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Şarkışla ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

10.10.2019 10:10Şarkışla'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Şarkışla ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Anaokulu öğrencileri düzenlenen çeşitli yarışmalarla keşifli anlar yaşadı.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun genç yaşta başlaması gerektiğini söyledi.
Programa Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Müdürü Ziya Türker ve öğretmenler katıldı.

Mustafa Karakaya, Şarkışla, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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