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Şarkışla'da "Askıda Yiyecek" uygulaması

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir lisede "Askıda Yiyecek" uygulaması başlatıldı.

17.10.2019 10:02Şarkışla'da
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir lisede "Askıda Yiyecek" uygulaması başlatıldı.
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilen "Askıda Yiyecek" uygulaması, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum amirlerinin katılımıyla hayata geçirildi.
Okul müdürü Abdulsamet Atalay, amaçlarının maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek sağlamak olduğunu söyledi.
Uygulamayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Atalay, "Maddi durumu iyi olmayan ve öğle yemeğine gidemeyecek kadar evi uzak olan çocukların öğle yemeği ihtiyacı, bağışta bulunan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin katkısı ile karşılanmaktır. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize 'veren el alan elden üstündür' sözünü uygulamalı olarak tatbik etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Ahmet Turgay Oğuz, Nene Hatun, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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