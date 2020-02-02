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Şarkışla'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

02.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:26Şarkışla'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
'ın ilçesinde çeşitli suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Çeşitli suçlardan 20'yi aşkın kaydı bulunan ve 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Burak S, dün Şarkışla yarı açık cezaevinden firar etti.
Firarinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Burak S'nin, Şarkışla ilçe merkezinde bir akrabasının evinde olduğunu belirleyen ekipler, eve operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Burak S'nin daha önce de Erzincan'da açık cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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