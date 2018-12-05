05 Aralık 2018, 12:02
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Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta öğrenciler, terör örgütlerinin zararlı propaganda çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Konferansta, Türkiye aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri konularına değinildi.

Programa, öğretim elemanları ve lise öğrencileri katıldı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:02