Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

Şarkışla
ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Aşık Veysel
Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta öğrenciler, terör örgütlerinin zararlı propaganda çalışmaları hakkında bilgilendirildi.
Konferansta, Türkiye
aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri konularına değinildi.
Programa, öğretim elemanları ve lise öğrencileri katıldı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:02