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Şarkışla'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansı

Şarkışla ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.

13.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:56Şarkışla'da
ilçesinde lise ve meslek yüksek okulu öğrencilerine, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinin ortaklaşa düzenlediği "Gençlik ve Güvenli Gelecek" adlı konferans Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Konferansta, lise öğrencilerine ve Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine konferans verildi.
Konferansa, İlçe Emniyet Müdürlüğünden komiser Tugay Keten ve öğrenciler katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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