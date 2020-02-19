Haberler » Güncel » Şarkışla'da güven ve huzur uygulaması - Haber

Şarkışla'da güven ve huzur uygulaması

Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince güven ve huzur uygulaması yapıldı.

19.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:08Şarkışla'da güven ve huzur uygulaması
ilçesinde polis ekiplerince güven ve huzur uygulaması yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile yabancıların kontrolü için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güven ve huzur uygulaması yapıldı.
İlçe genelinde yapılan denetimlerde, 75 araç, 20 iş yeri ve 16 park da yaklaşık 600 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı, 2 araç sürücüsüne ceza işlem uygulandı. Uygulamada, 330 yabancının ikameti de kontrol edildi.

Şarkışla, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 13:07:22