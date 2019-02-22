Şarkışla'da Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde Genel Kurul

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Şarkışla ilçesinde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Kaya, başkan seçildi.Belediye binasındaki Seyfettin Soysal Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet, denetim kurulu, gelir-gider raporlarının onaylanmasının ardından diğer gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Tüm maddeler genel kurula katılan üyeler tarafından onaylandı.Veteriner Hakan Kaya ve ziraat mühendisi Tanju Kaya'nın aday olduğu seçimde, 449 delege oy kullandı.Oyların 248'ini alan Hakan Kaya, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin bir arada bulunduğu Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı seçildi.Genel kurula Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Bursa Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Şaban Cetizli, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinden üyeler katıldı.