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Şarkışla'da koronavirüs önlemleri

Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:34
Şarkışla'da koronavirüs önlemleri
Şarkışla Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, özel kıyafet ve maskeyle kamu binaları, camiler, otobüs terminali, tren garı, kurs merkezleri, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını devam ettireceklerini belirterek, "Panik yapmadan tedbirlerimizi alarak, özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla sürdüreceğiz." dedi.
Çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu vurgulayan Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz başkanlığındaki ekibe ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında emeği geçenler teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Şarkışla, Güncel

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