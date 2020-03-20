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Şarkışla'da koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hükümet konağı ve servis araçları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:14
Şarkışla'da koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde hükümet konağı ve servis araçları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
Şarkışla Belediyesi ekipleri, hükümet konağında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, ilçedeki servis araçlarını da ilaçladı.
İlçedeki dezenfekte çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Şarkışla, Hükümet, Sivas, Güncel

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