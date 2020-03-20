Şarkışla'da koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hükümet konağı ve servis araçları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:14
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde hükümet konağı ve servis araçları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
Şarkışla Belediyesi ekipleri, hükümet konağında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, ilçedeki servis araçlarını da ilaçladı.
İlçedeki dezenfekte çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Şarkışla Belediyesi ekipleri, hükümet konağında ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, ilçedeki servis araçlarını da ilaçladı.
İlçedeki dezenfekte çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA