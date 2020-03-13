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Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul idarecilerine alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

13.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:58
Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul idarecilerine alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen başkanlığında Aşık Veysel Kültür Merkezinde, okul müdürlerine hijyen konusu anlatıldı.
Hijyen durumu ve ara tatilde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Ergen, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen dezenfekte malzemeleri pazartesi günü ilçeye gelecek. Belediye tarafından yapılacak bir planlama dahilinde tüm okul ve kurumlar dezenfekte edilecek." dedi.
Ergen, ayrıca gönderilen genelge ile okullarda yapılması planlanan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin iptal edildiğini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Şarkışla, Sivas, Güncel

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