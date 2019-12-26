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Şarkışla'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde liseler arası bilgi ve kültür yarışması yapıldı.

26.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:30 Şarkışla'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
'ın ilçesinde liseler arası bilgi ve kültür yarışması yapıldı.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada, ilçedeki 8 lisenin öğrencileri 2 grup halinde yarıştı.
Yarışmada 1. grupta Şarkışla Anadolu Lisesi, 2. grupta İsmet Yılmaz Fen Lisesi birinci oldu.
Yarışmayı, Şarkışla Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kalkan, Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç ve Saffet Uzun, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.
Yarışmada dereceye giren okullar, Sivas'ta yapılacak yarışmada ilçelerini temsil edecek.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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