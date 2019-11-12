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Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

12.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:06Şarkışla'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi
'ın ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer, yaptığı konuşmada hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Özellikle aile konusuna değineceğiz. Çünkü toplumun huzuru, ailenin huzuruna bağlıdır." dedi.
Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.
Programda, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Programa, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım Daire Başkanı Ercihan Altınkaya, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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