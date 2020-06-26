Şarkışla'da Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'ne ultraviyole dezenfektan cihazı yerleştirildi - SİVAS

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ultraviyole dezenfektan cihazı konuldu.

26.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:09
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ultraviyole dezenfektan cihazı konuldu.
İbadet için camiye gelen vatandaşlar, ellerini, üzerilerinde bulunan cüzdan, telefon ve anahtar gibi metal cisimleri dezenfekte ederek içeri giriyor.
Muhsin Yazıcıoğlu Camii imamı Muammer Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami cemaatinin sağlığını önemsediklerini söyledi.
Cihazın cami derneği tarafından satın alındığını belirten Ceyhan, dezenfektan cihazının alınmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Koronavirüsten biran önce kurtulmak için dua eden Ceyhan, cihazın içerisine yerleştirilen 5 litrelik dezenfektanın ortalama 5-6 bin kişiyi dezenfekte ettiğini ifade etti. Şarkışla’da Muhsin Yazıcıoğlu Camisi’ne ultraviyole dezenfektan cihazı yerleştirildi - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Muhsin Yazıcıoğlu, Koronavirüs, Şarkışla, Sivas, Güncel, Haber

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