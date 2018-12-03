Şarkışla'da Özel Eğitim Oyun Salonu Açıldı

Şarkışla
ilçesinde engelli öğrenciler için yaptırılan özel eğitim oyun salonu hizmete açıldı.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, açılışta yaptığı konuşmada, "Atatürk
İlköğretim Okulu'nda özel eğitim gören öğrenciler için tanzim edilmiş oyun alanını hep birlikte açtık. Engeller tabi ki sevgiyle aşılır." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de hafif, orta ve ağır engelli öğrencilere yönelik oyun salonu açtıklarını, tek bir öğrenci, tek bir velinin dışarıda kalmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.
Açılış sırasında Atatürk İlkokulu Özel Eğitim 4. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Subaşı
, hareketleriyle ilgi odağı oldu.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ
, Muhammet Emin'i alnından öperek sevdi.
Salonda, top havuzu, trambolin, midi boks standı, kaydırak, mini pota, kaykay ve zeka oyunları gibi oyun alanları bulunuyor.
Ahmet Turgay Oğuz,Şarkışla
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:10