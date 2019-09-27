Haberler » Güncel » Haber

Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pilav ve aşure ikram edildi.

27.09.2019 11:24Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pilav ve aşure ikram edildi.
İlyashacı köylüleri, muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle 3 koyunu kurban edip, kazanlarda pilav pişirdi ve aşure kaynattı.
Köy imamı Mehmet Ali Emektar'ın yaptığı duanın ardından misafirlere pilav ve aşure ikram edildi.
Köy konağı önünde yapılan etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Üyeleri Burhanettin Uğurlu ve Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:37 Chp'li torun: bu görüşme gizli kapaklı değil
13:37 MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye...
13:36 Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
13:36 Aileler yarışıyor'un yayın tarihi belli oldu!
13:35 Dha yurt bülteni - 10
13:35 Atakum'da "geri dönüşüm" hareketi
13:34 Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi