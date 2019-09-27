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Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pilav ve aşure ikram edildi.

27.09.2019 12:16
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pilav ve aşure ikram edildi.
İlyashacı köylüleri, muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle 3 koyunu kurban edip, kazanlarda pilav pişirdi ve aşure kaynattı.
Köy imamı Mehmet Ali Emektar'ın yaptığı duanın ardından misafirlere pilav ve aşure ikram edildi.
Köy konağı önünde yapılan etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Üyeleri Burhanettin Uğurlu ve Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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