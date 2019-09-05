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Şarkışla'da proje bilgilendirme toplantısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

05.09.2019 16:22 Şarkışla'da proje bilgilendirme toplantısı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezindeki toplantıya konuşmacı olarak katılan ziraat mühendisi Murat Alnıaçık, yüzde 50 hibe destekli alet, ekipman, ahır ve barınak yenilenmesi gibi konularda bilgi verdi.
Alnıaçık, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006-2015 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projeler ile kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ve üretime yönelik makine-ekipman alımı projelerinin desteklendiğini söyledi.
Programa, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yüksel Yılmaz, Şarkışla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gözüberk, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Hakan Kaya ve çiftçiler katıldı.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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