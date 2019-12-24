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Şarkışla'da sigara denetimi

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, kapalı mekanlarda sigara denetimi yaptı.

24.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:48 Şarkışla'da sigara denetimi
Kaymakamı Mehmet Erdem, kapalı mekanlarda sigara denetimi yaptı.
İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ve beraberindekilerle kapalı mekanlarda sigara denetimi yapan Erdem, amaçlarının dumansız hava sahası oluşturmak olduğunu söyledi.
Erdem, denetimlerle ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Söz konusu eylem planında tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de tütün dumanından pasif etkilenmenin önlenmesi, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda olumlu tutum ve davranış geliştirilerek farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır." dedi.
Yaptığı denetimlerde sigara içene rastlamayan Erdem, esnaflara teşekkür etti.

Halil Atalay, Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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