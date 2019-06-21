21.06.2019 16:02
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Şarkışla'da STEM semineri

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde öğretmenlere yönelik "Neden STEM Etmeliyiz" konulu seminer düzenlendi.

Şarkışla ilçesinde öğretmenlere yönelik "Neden STEM Etmeliyiz" konulu seminer düzenlendi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bilgiç , "Dünyada 6 saniyede bir teknoloji yenileniyor, yeniliklere direnenler teknolojik yarışın dışında ve güçsüz kalır. Bu nedenle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki yeniliklerin iyi takip edilmesi, nesillere doğru aktarılması ve çocuklarımızın bunları doğru kullanması gerekiyor." diye konuştu.
Bilgiç, STEM'in İngilizce kelimelerin baş harflerinin birleşmesinden meydana geldiğini aktararak, "S bilimi, T teknolojiyi, E mühendisliği, M de matematiği simgeliyor." dedi.
Scientix STEM Uzmanı Eğitimci Çelebi Kalkan da iki bölüm halinde gerçekleşen seminerde dünyada fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki çarpıcı gelişme ve yenilikler, yenilikler karşısında değişen öğrenci yapısı, öğrencilerin yenilgi, ihtiyaç ve beklentileri, bu durum karşısında eğiticiler de olması gereken eğitim anlayışı, kullanılması gereken eğitim metodu, teknikler gibi konularda bilgiler verdi.
Seminer sonunda Bilgiç, Kalkan'a üzerinde Aşık Veysel'in şiirinin bulunduğu el yapımı ahşap portre hediye etti.
Seminere, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan , okul ve kurum idarecileri, öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
Mehmet Bilgiç , Aşık Veysel Şatıroğlu , Şarkışla , Güncel

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