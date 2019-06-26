26.06.2019 09:53
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Şarkışla'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Şarkışla

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Biriminden Halis Gülle ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Sinan Baydar, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde öğretmenlere, projelerin hazırlanması, sunumu ve uygulanmasıyla ilgili sunum yaptı.
Toplantıda ayrıca Şarkışla'daki öğrencilerin, Kayseri Bölge Yarışmaları ve Türkiye finallerinde başarılı olmaları için püf noktaları anlatıldı.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Saffet Uzun, Murat Kalkan ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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