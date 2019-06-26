Şarkışla'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı

Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Proje Biriminden Halis Gülle ve Anadolu Lisesi
Tarih Öğretmeni Sinan Baydar, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde öğretmenlere, projelerin hazırlanması, sunumu ve uygulanmasıyla ilgili sunum yaptı.
Toplantıda ayrıca Şarkışla'daki öğrencilerin, Kayseri
Bölge Yarışmaları ve Türkiye
finallerinde başarılı olmaları için püf noktaları anlatıldı.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Saffet Uzun, Murat Kalkan
ve öğretmenler katıldı.