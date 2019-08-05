Şarkışla'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Şarkışla
ilçesinde temmuz ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Temmuz tarihleri arasında Şarkışla'da düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri, 0.86 gram esrar, 5.5 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta ve 1 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.