Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçları karşıladı - SİVAS

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıyor.

26.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:17
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıyor.
Şarkışla Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanı Şükrü Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi, 95 köy ve 11 mezrada vatandaşların gıda ve ilaç taleplerini karşıladıklarını söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri, gaziler ve ailelerini ziyaret ederek taleplerini karşıladıklarını belirten Yavuz, kısıtlamaya uyan vatandaşlara da teşekkür etti.
Yavuz, kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadıklarını, doğaya yem ve mama bıraktıklarını aktardı.
Bu arada ilçede "Boyacı Hasgül" olarak bilinen 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Erim de fedakarca görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem için şiir yazdı. Şarkışla’da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçları karşıladı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Şarkışla, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP’den Ali Babacan’a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Haberler››Güncel››Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grupları ihtiyaçları karşıladı - SİVAS - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:14: Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası'na yerleştirildi - Haber 18:14: Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi - Haber 18:13: Kahta Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 18:11: Japonya hükümetinden tatile çıkacaklara 20 bin yenlik finansal destek - Haber 18:11: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasında "can dostlar" unutulmadı - Haber 17:56: Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti - Ekonomi 17:40: Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber