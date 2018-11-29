Şarkışla İlçe Protokolü Öğrencilerle Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 13:23



29 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Şarkışla ilçe protokolü, Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrencilerle bir araya geldi.Kaymakam Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç, Fehmi Kılıçkaya, Murat Kalkan, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.Pektaş, yurtta kalan öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi ve tavsiyelerde bulundu.Öğrencilere sadece okulda verilen eğitimle yetinmememleri kendini geliştirmek adına çok farklı okumalar yapılması gerektiğini dile getiren Pektaş, "Sizler bizlerin misafirisiniz ve misafir, baş tacıdır. Bizler de sizleri ilçemizde en güzel şekilde ağırlayarak memleketlerinize göndermek istiyoruz. Bu hususta taleplerinizi hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz." diye konuştu.Emniyet Müdürü Hasan Uludağ da öğrencilere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini belirterek, huzursuz oldukları konularda her zaman yanlarında olacaklarını ve çekinmeden polisle irtibata geçmelerini istedi.KYK İl Müdürü Cengiz Kale ise devletin yurt imkanlarının günden güne daha iyiye gittiğini aktararak, "Yurt binamız görüldüğü üzere mevcut 248'i kız öğrenci olmak üzere toplam 368 öğrencinin kalıyor. Yurdumuz 5 yıldızlı otel ayarında ve burada kalan öğrencilerimiz ortamlarından oldukça memnunlar." ifadelerini kullandı.