Haberler» Güncel» Haber

Şarkışla ilçesinde asfaltlama çalışması başladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alt yapıları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı.

08.08.2019 15:18 Şarkışla ilçesinde asfaltlama çalışması başladı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alt yapıları tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmalarına başlandı.
İlçe genelinde yenileme çalışması yapılan kanalizasyon, su ve yağmur suyu hattının geçtiği yollarda kilit parke ve asfaltlama çalışmasının başladığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, çalışmalara aralıksız devam edileceğini söyledi.
Geçen yıl başlayan alt yapı çalışmasında ilçenin yaklaşık yüzde 80'nin kanalizasyon, su ve yağmur suyu hattının tamamlandığını belirten Oğuz, "İstiklal ve Damlaca mahallelerinde sokaklar kilit parke taşı ile döşendi. İstiklal Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları tamamlandı." dedi.
Esentepe Mahallesi'nde ise çalışmaların başlandığını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:
"Kısmet olursa yıl sonuna kadar ana arterlerdeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşı rahata kavuşturmaya çalışacağız. Çalışmalar nedeniyle yollardaki tozdan dolayı vatandaş büyük sıkıntı yaşıyor. Yapılan çalışma sadece bir mahalleyi kapsamıyor. Kale Mahallesi'nde alt yapı çalışması devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle ilçeye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı, hem vatandaşımızdan hem de ilçemize gelen misafirlerimizden özür diliyoruz."

Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:42   "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma"
16:42   Kurban Bayramı'na doğru
16:42   Vatandaşlara sokakta "et çekme" uyarısı
16:42   ANTALYA Bisikletten düşen Abdullah yaşamını yitirdi
16:42   DENİZLİ VALİSİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
16:42   RİZE Doğal sit alanına HES projesinin iptal edilmesi sevindirdi
16:42   ESENYURT'TA YENİ ALDIĞI BUZDOLABI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI; OLAY ANI KAMERADA