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Şarkışla Kaymakamı Erdem'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

01.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:34
Şarkışla Kaymakamı Erdem'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kaymakam Erdem, kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak katkıda bulundu.
Hayırseverlere de kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdi birlik, beraberlik ve kenetlenme vakti. Biz hep birlikte Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Salgına karşı bu zor günleri hep birlikte aşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Şarkışla, Güncel
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