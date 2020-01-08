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Şarkışla Kaymakamı Erdem öğrencilerle bir araya geldi

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

08.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:42 Şarkışla Kaymakamı Erdem öğrencilerle bir araya geldi
Kaymakamı Mehmet Erdem, okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.
Kahraman Köseoğlu İlkokulu, Sefil Selimi ve Şehit Kaymakam Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret eden Erdem, okul müdürleri ve öğretmenlerle bulaşarak sorunları ve talepleri dinledi.
Okul ziyaretlerinde öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Erdem, öğrencilere nasihatte bulundu.
Öğretmenlerin veli ziyaretinde bulunarak eğitimde başarı çıtasını yükseltmek için çaba gösterdiğini dile getiren Erdem, "Veli ziyaretleri en çok hoşuma giden faaliyetlerden bir tanesi. Bu geleneğin devam etmesi hem öğrenci hem de veliler açısından özgüvenin artmasına, öğrencinin de başarılı olmasına katkı sağlayacaktır." dedi.
Erdem'e ziyaretlerinde Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de eşlik etti.

Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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