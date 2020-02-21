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Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, sanayi esnafına ziyarette bulundu.

21.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:02Şarkışla Kaymakamı Erdem sanayi esnafını ziyaret etti
Kaymakamı Mehmet Erdem, sanayi esnafına ziyarette bulundu.
Erdem, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdem, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların çok önemli rol oynadığını söyledi.
Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu belirten Erdem, "Büyük beceri isteyen zanaatların devam etmeleri önemli, esnafların her zaman yanındayız." dedi.
Sanayi esnafı da Erdem'e teşekkür etti.

Şarkışla, Güncel

Kaynak: AA

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